Cagliari, Medicina e Chirurgia: 250 studenti si preparano ai quiz con una scuola estiva

E’ stato pubblicato sul sito web dell’Ateneo il bando di iscrizione alla selezione per la Scuola estiva di preparazione ai test d’ingresso ai corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, organizzata dall’Università di Cagliari per fornire a 250 studenti iscritti al quarto e quinto anno delle scuole superiori gli strumenti e le abilità necessarie per un corretto approccio al test di ammissione. E’ possibile iscriversi a partire da lunedì 10 giugno: la procedura è completamente on line.

Durante le lezioni saranno sviluppate le nozioni teoriche basilari della logica e del ragionamento logico, delle scienze fisiche, chimiche e biologiche. Oltre alle nozioni contenutistiche, verranno anche forniti metodi e strategie per una risoluzione efficace dei quesiti che permetta, tra l’altro, la gestione ottimale del tempo assegnato per lo svolgimento del test.

Una parte delle lezioni verranno svolte in compresenza con i docenti delle materie interessate per consentire agli studenti di esercitarsi ripetutamente con simulazioni fedeli ai test delle prove selettive.

La Scuola estiva si terrà dal 22 luglio al 2 agosto 2019 e dal 26 al 30 agosto 2019 e sarà articolata su 5 giorni settimanali per un totale di 78 ore complessive. L’iscrizione avverrà secondo le modalità previste dal bando.

