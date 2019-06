LIVE BATH Benvenuti nel bagno di domani…

SIAMO l’unica azienda in Sardegna specializzata nella progettazione e vendita di cabine doccia multigenerazionali e strutture sanitarie per anziani, disabili e persone a mobilità ridotta.

Design moderno e prodotti di alta qualità, destinati a tutta la famiglia.

IN POCHE ORE INSTALLIAMO CON RITIRO MACERIE E PULIZIA BAGNO

a casa vostra una nuovo box doccia ampio e moderno.

Trasformazione vasca in doccia e sovrapposizione vasche da bagno.

Massimo confort, massima funzionalità e tecnologia.

Design moderno e prodotti di alta qualità, I nostri prodotti sono la prova che è possibile coniugare ergonomia e design.

Inoltre, le nostre docce sono adatte per disabili, anziani e persone a mobilità ridotta.

L’obiettivo è semplice: garantire sicurezza e autonomia. Ma ciò non significa che le nostre docce debbano essere poco attraenti. Al contrario, il design ci offre più possibilità. Così, possiamo produrre cabine doccia di grandi dimensioni con materiali di qualità, pratici, confortevoli e con finiture di lusso.

Qualunque sia la superficie del tuo bagno, la sua decorazione, possiamo trovare la soluzione ideale per te!

Dettagli sofisticati, combinazioni di materiali di alta qualità, un livello di perfezione finora irraggiungibile fino all’ultimo dettaglio e tecnologie che migliorano il comfort si uniscono per produrre un insieme armonioso.

La doccia, la tua!

Tutti i piatti doccia sono dotati di base antisdrucciolo sul fondo in modo da renderli più sicuri.

Materiali innovativi ci permettono di offrire docce uniche sul mercato.

I nostri installatori sono a disposizione per

guidarti nel tuo progetto.

Consulenza personalizzata in base agli spazi della tua casa, una posa professionale a regola d’arte

Più di 30 anni di esperienza a tua disposizione!

Un design su misura per una doccia unica creata in base alle esigenze degli utenti per promuovere l’assistenza domiciliare e semplificare la vita di tutti i giorni.

Facile accessibilità nel tuo bagno, massimo comfort e benessere.

Soluzioni personalizzabili, gli accessori possono anche essere aggiunti in modo che l’ampia cabina doccia si adatti perfettamente alle vostre esigenze.

Un servizio personalizzato, per aiutarti nella vita di tutti i giorni.

