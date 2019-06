Rondine “intrappolata” dentro il nido salvata a Pula: “Aveva una zampa bloccata da uno spago”

Una povera rondine rimasta incastrata nel suo nido, realizzato sotto un tetto di via delle Palme, è stata salvata grazie al grande cuore di alcuni cittadini e della sindaca di Pula Carla Medau. Il fatto è avvenuto ieri sera, a raccontarlo è Federica Riccardi: “Ho alzato lo sguardo verso un gruppo di nidi e ho notato che c’era una rondine incastrata, ad un’altezza di almeno sei metri. Le altre rondini cercavano di aiutarla, ma inutilmente. Ha iniziato a fare buio e lei è rimasta sola a dibattersi nel tentativo inutile di liberarsi”. La donna ha subito chiamato aiuto: “Ringrazio i Vigili del fuoco, sono stati di un’umanità ammirevole nonostante le numerose emergenze”, anche se non sono potuti intervenire subito. A quel punto, la Riccardi ha deciso di scrivere un messaggio alla sindaca di Pula, Carla Medau.

“È arrivata in pochi minuti con il mezzo adatto”, cioè un furgone dotato di scala, “la ringrazio infinitamente perchè non mi sarei mai aspettata un intervento del genere ad un orario del genere”. E la rondine? Salva: “Aveva una zampa completamente attorcigliata ad uno spago usato per costruire il nido. Abbiamo salvato più di una vita, quella della rondine e quella dei suoi piccoli ancora nelle uova”.

Fonte: Casteddu On Line