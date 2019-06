Cagliari, idea Schurrle per l’attacco: proposto il bomber tedesco del Boussia Dortmund. Un nome nuovo e intrigante per l’attacco del Cagliari: si tratta del trequartista tedesco classe ’90 André Schürrle, che lo scorso anno ha militato nel Fulham con Ranieri. Come riporta Tuttomercatoweb, ill giocatore è “educe da una stagione al Fulham condita da 24 presenze e 6 gol, il calciatore tedesco è tornato al Borussia Dortmund dopo la retrocessione dei cottagers e ora è alla ricerca di una nuova avventura calcistica.

E’ legato alla società di Bundesliga da altri due anni di contratto, si sta già guardando intorno, e negli ultimi giorni il suo profilo è stato presentato anche al Cagliari: che sta facendo le sue riflessioni, sulle condizioni fisiche del calciatore oltre che, ovviamente, su quelle economiche”.

