Sanluri, info sulle tasse su pc e smartphone: mai più code negli uffici comunali

Mai più a Sanluri code agli uffici comunali per avere informazioni sui propri tributi da pagare o già pagati. Da oggi è possibile grazie al nuovo servizio del Comune che permette, con un semplice nome utente e una password, di verificare la propria situazione direttamente dal proprio computer o dallo smartphone.

L’accesso al proprio profilo si può ottenere autenticandosi con lo Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o con le credenziali che si possono ritirare negli uffici tributi del Comune.

I cittadini registrati potranno consultare nella loro area riservata (accedendo dal sito del Comune) la propria posizione tributaria ai fini IMU, TASI e TARI con evidenza dell’elenco degli immobili posseduti e dei pagamenti eseguiti dall’anno 2014 al 2019. Si potrà anche stampare il modello F24 per regolarizzare eventuali rate non pagate. Inoltre si potranno calcolare le rate dovute a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 e le rate 2018 scadute e non pagate con calcolo delle sanzioni ridotte.

Il servizio on line prevede anche la possibilità di consultare i verbali di accertamento delle sanzioni del codice della strada e procedere al loro pagamento con il PagoPa. <Abbiamo intrapreso una serie di iniziative finalizzate alla digitalizzazione e velocizzazione del servizi del Comune – spiega il sindaco Alberto Urpi – In questo modo i cittadini potranno avere una serie informazioni direttamente dal proprio computer, chi vuole può invece continuare a dialogare e rivolgersi agli impiegati degli uffici che sono sempre a disposizione negli orari di apertura al pubblico>.

