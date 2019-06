Incendio in un’abitazione a Macomer

Gravi danni in un’abitazione di Macomer per un incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Jan Palach, intorno alle 13.

Le fiamme, sviluppatesi in prossimità dei locali della lavanderia, hanno trovato facile propagazione per il rivestimento ligneo della struttura.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito. I danni sono gravi, anche se dai primi accertamenti sembra non abbiano interessato la struttura dell’immobile.

A causare l’incendio potrebbe essere stato un orto circuito in un elettrodomestico.