La Sardegna seconda per numero di pizzerie in Italia Oltre 6.000 le attività: una ogni 267 abitanti

Boom di pizzerie in Sardegna. Nella nostra isola sono state censite oltre 6mila attività che producono questo alimento. Non solo pizzerie e ristoranti, ma anche rosticcerie, gastronomie, panifici e bar: un esercizio ogni 267 abitanti contro una media italiana di un produttore ogni 472 abitanti.

L’isola è molto vicina all’Abruzzo, la regione che, con 1 esercizio ogni 263 abitanti, mostra la maggior densità di produttori di pizza nella penisola. In Sardegna, inoltre, è maggiore rispetto al resto d’Italia anche l’incremento del numero di attività iscritte alla Camera di Commercio: nel 2019 si è registrato un aumento di 114 attività rispetto al 2018: +1,9% contro l’1,1% della media nazionale. Si tratta di uno degli indici più elevati nella nazione.Tra le attività di ristorazione in Sardegna, oltre il 50% prevede nel proprio menu anche la pizza. Anche questa risulta tra le percentuali più alte in Italia.

La crescita esponenziale del settore in Sardegna si evince dai dati del II° Rapporto congiunturale sulla Pizza realizzato dalla CNA Agroalimentare che dà un’ampia testimonianza con numeri e tendenze che dimostrano che la pizza tenda a crescere in tutte le regioni, ma in Sardegna registri dati superiori alla media.

La pizza, patrimonio dell’Unesco, è entrata prepotentemente nel nostro quotidiano diventando piatto duttile utilizzato per molte occasioni, compreso lo street food.

La produzione giornaliera in Italia è di circa 8 milioni di pizze al giorno, per più di 2 miliardi di pizze all’anno. I pizzaioli impiegati in queste attività sono circa 110.000, una cifra che arriva a 200 mila nei fine settimana.

“Negli ultimi anni”, dichiara Maria Antonietta Dessi, responsabile CNA Alimentare Sardegna, “il settore della produzione di pizze si è molto evoluto, sia in termini di servizio che di offerta. C’è una attenzione sempre maggiore verso la qualità, con nuove varianti come per esempio gli impasti a lievitazione naturale, di lunga durata o con farine integrali”.

“C’è inoltre una proposta sempre maggiore”, evidenzia la Dessi, “anche di condimenti legati al territorio e stagionali e anche il servizio è molto migliorato, con la possibilità di consegna a domicilio in tempi rapidi, presente quasi ovunque”.

Eppure, evidenzia la Cna, ci sono anche difficoltà importanti. “E’ un settore che ha un indotto importante”, aggiunge Alessandro Mattu, presidente CNA Alimentare Sardegna “considerato il personale necessario e gli altri comparti che coinvolge, ma paradossalmente in questo momento di crisi occupazionale non è semplice trovare pizzaioli esperti e capaci: è una professionalità molto richiesta ma non scontata e spesso le nostre imprese hanno problemi a trovare dei lavoratori specializzati”.

Giovedì, 6 giugno 2019

