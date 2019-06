Due ragazzine molestate da uno straniero a bordo del pullman della linea 30 del Ctm: il fatto è avvenuto ieri sera e la polizia è già al lavoro per cercare di risalire al presunto maniaco. Le due – entrambi minorenni – stavano viaggiando verso piazza Matteotti quando un uomo – presumibilmente di origine africana – le ha prima prese di mira e poi ha compiuto degli atti osceni. Le ragazzine, terrorizzate – in quel momento il bus non sarebbe stato particolarmente affollato – si sono rivolte all’autista, che ha subito dato l’allarme. Arrivati in piazza Matteotti, l’aggressore è fuggito a gambe levate, e dopo pochi minuti sono piombati sul luogo gli agenti della squadra volante, che hanno raccolto le testimonianze delle due giovanissime e anche del guidatore del mezzo pubblico.

Stamattina, i poliziotti hanno chiesto ufficialmente le registrazioni delle telecamere presenti a bordo del bus. La speranza è che le immagini possano essere decisive per rintracciare il molestatore straniero.

L'articolo Cagliari, ragazzine molestate a bordo del bus: scatta la caccia al maniaco proviene da Casteddu On line.