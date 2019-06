Pititto capo Squadra mobile di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 6 GIU - "La Sardegna e Cagliari sono bellissime, imparerò a conoscerle. Ho parlato con i miei colleghi, con i funzionari per capire quali sono le criticità.

Di sicuro c'è un problema legato allo spaccio di droga, ma è diffuso su tutto il territorio nazionale. L'azione di contrasto nel Cagliaritano è stata efficace, oltre alla sezione antidroga abbiamo anche i Falchi che hanno ottenuto importanti risultati, l'attività di contrasto continuerà". Così il nuovo capo della Squadra mobile, primo dirigente Giuseppe Pititto, si è presentato ai giornalisti e alla città.

Prende il posto di Marco Basile, andato a Catania. Calabrese di nascita, 47 anni, Pititto è entrato nella Polizia nel 2000, lavorando per un anno alla Questura di Bologna all'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Dal 2001 al 2004 ha rivestito lo stesso incarico alla Questura di Milano. Ha poi comandato il Commissariato San Siro e ha lavorato tra il 2007 e 2008 alla Digos di Milano.

Ha diretto successivamente il Commissariato di Legnano e dal 2009 al 2012 è stato dirigente della Mobile di Pavia. Nei tre anni successivi ha ricoperto lo stesso incarico a Taranto dove è rimasto fino al 2015 per poi dirigere la Squadra mobile di Foggia. (ANSA).