Comintzat su fèstival “Licanias” de Neoneli

Comintzat oe in Neoneli “Licanias”. Su fèstival literàriu acasàgiat dae oe a domìniga prus de baranta òspites, intra de iscritores, giornalistas, musitzistas e artistas, chi ant a abbiatzare sa bidda peri is pratzas, is bias e is domos de pedra bia. Sa manifestatzione at a comintzare a is 17.30, in largu de Margherita, cun s’addòbiu literàriu cun Massimo Zamboni.

Totu su programma si podet lèghere in s’indiritzu www.licanias.it.

Giòbia, su 6 de làmpadas de su 2019

L'articolo Comintzat su fèstival “Licanias” de Neoneli sembra essere il primo su LinkOristano.it.