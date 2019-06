Sestu, rientrata l’emergenza acqua: ora si può usare anche per cucinare. L’annuncio della sindaca Paola Secci dopo la settimana della sete: “Cari concittadini e concittadine,

in seguito al parere dell’ATS, ho revocato l’ordinanza di divieto al consumo dell’acqua. È definitivamente rientrata l’emergenza e l’acqua di rete può essere utilizzata per uso potabile”.

