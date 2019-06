Mbacke, dal Senegal a Quartu: “Sono tappezziere e bagnino, qui sto bene e ho tanti amici”

Fa il “tappezziere, rivesto divani ma mi occupo anche di nautica, e stagionalmente faccio anche il bagnino”. Mbacke Seck ha 33 anni e vive a Quartu Sant’Elena dal 2007: chiare origini senegalesi, ormai è da dodici anni nell’Isola “insieme ai miei genitori e ad un mio altro fratello. Noi senegalesi mouridisti vediamo solo Dio, c’è solo lui e ce l’abbiamo dentro”, dice, sorridendo, il giovane. “È bello, nella giornata di oggi, aver potuto rivedere tanti miei amici arrivati anche da Olbia”. E gli amici, Mbacke, ce li ha anche a Quartu: “Sì, qui poi sto bene e non mi posso lamentare”. Il suo credo lo porta “a sentire sempre qualcosa di ‘fresco’, che ti porta anche una pace interiore e tanta voglia di fare”. Per tre anni, dal 2010 al 2012, Mbacke ha anche fatto sport: “Ho giocato a rugby a Monserrato”, spiega. E i sardi, per lui, “sono accoglienti”, ma c’è, come in tutto il mondo, qualche doveroso distinguo.

“L’ignoranza purtroppo c’è sempre, ma bisogna vivere senza pensare agli altri. Se magari uno non mi conosce può dire quello che vuole, ma basta poco. Basta parlarsi e conoscersi”.

