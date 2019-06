In s’Unla “Contos de Filo” e de animales

Filomena Cavallo presentat in s’Unla de Aristanis su primu libru suo “Contos de Filo”. Protagonista est su mundu animale.

S’apuntamentu est pro custu merie, a is 18.00, in sa sala de su Tzentru pro is servìtzios culturales.

A prus de s’autora, ddoe ant a pigare parte Angelo Porcu (boghe contadora) e Gesuino Milia cun sa chiterra.

Giòbia, su 6 de làmpadas de su 2019

