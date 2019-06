In sa Biblioteca de Crabas festa pro s’istajone bella

Is pipios de Crabas afestant s’arribu de s’istadiale, prantende in su giardinu de sa Biblioteca comunale frores grassos.

No ant a mancare is leturas. S’apuntamentu est pro custu merie, a is 17.00. Ddoe ant a pòdere pigare parte parte totu a su prus 15 pipios dae 5 a 8 annos. Pro informos e pro iscritziones si podet telefonare a su nùmeru 0783.290321.

Giòbia, su 6 de làmpadas de su 2019

