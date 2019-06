Educazione ambientale, premio di Abbanoa

(ANSA) - CAGLIARI, 6 GIU - Spettacolo e premiazione dei migliori elaborati. Così si è chiuso al Parco di Molentargius il progetto di educazione ambientale "Dieci in condotte" realizzato per il quarto anno consecutivo da Abbanoa in collaborazione con Legambiente.

L'appuntamento, che ha coinvolto oltre mille alunni delle elementari e medie dell'area metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna, chiude tre giorni di premiazioni che hanno riguardato martedì a Sassari gli studenti della Sardegna settentrionale e ieri a Nuoro quelli della Sardegna centrale per un totale di circa cinquemila alunni. Ad aggiudicarsi i premi sono stati gli alunni che meglio sono riusciti a rappresentare in forma artistica il tema scelto per l'edizione 2018-2019. Il primo premio (zaini e un kit di cancelleria) è andato alla 4B del Circolo Didattico n2 plesso "E. Carboni" di Assemini; il secondo (marsupi e kit di cancelleria) è andato alla classe 5B della scuola "Is Mirrionis-Collodi" di Cagliari; il terzo premio (kit di cancelleria) è andato alla 5A sempre della "Carboni" di Assemini.

Per quanto riguarda la sezione dedicata alla scuole medie, impegnati nella realizzazione di un videoclip sull'utilizzo responsabile della risorsa idrica, sono stati premiati i ragazzi della 1D dell'Istituto comprensivo "Fermi-Da Vinci" di Guspini e della 2D del Convitto Nazionale di via Manno a Cagliari. A differenza degli anni passati, l'evento è stato ospitato nell'oasi naturalistica della città in concomitanza con la Settimana europea dei parchi, ma anche per il suo stretto legame con l'acqua: in mezzo al parco a Is Arenas c'è il più grande depuratore dell'isola che grazie al trattamento delle acque contribuisce alla salvaguardia dell'equilibrio ambientale.

A guidare i bambini delle elementari è stata "Goccia", la protagonista dei libri e dei video ideati da Abbanoa per spiegare in maniera semplice e diretta il ciclo integrato dell'acqua e il valore della risorsa idrica. (ANSA).