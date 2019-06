P.Torres, arrivano primi parcheggi rosa

(ANSA) - PORTO TORRES, 6 GIU - A Porto Torres arrivano i primi parcheggi rosa riservati alle donne in gravidanza o alle mamme con neonati. Grazie alla collaborazione con l'associazione Agd'hos, sono stati delimitati gli stalli nel tratto del Corso Vittorio Emanuele di fronte alla Piazza Umberto I e in via Balai, in prossimità dell'intersezione con la strada provinciale 81.

La sosta negli stalli sarà consentita a chi sarà in possesso del contrassegno identificativo temporaneo che potrà essere richiesto alla Polizia Locale dai residenti a Porto Torres con uno stato di gravidanza accertato da un medico specialista o con un figlio di età inferiore ad un anno. Per ogni utente sarà rilasciato solo un contrassegno su cui andranno riportate le targhe di massimo due autovetture di proprietà del richiedente o di un componente del nucleo famigliare.

I prossimi parcheggi saranno delimitati in viale della Vigne, vicino al caseggiato degli uffici comunali, e in prossimità della piazza Eroi dell'Onda alla Renaredda.

"L'associazione si è offerta di sostenere le spese dell'intervento - sottolinea l'assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas - affidando il lavoro a una ditta specializzata che ha tracciato due dei quattro stalli individuati dall'Amministrazione". "I parcheggi rosa stanno diventando un simbolo di civiltà e di attenzione alle esigenze delle donne in tante città italiane ed europee - afferma il sindaco Sean Wheeler - e siamo ben felici di aver adottato tutti gli atti amministrativi per far affermare questo principio anche a Porto Torres".(ANSA).