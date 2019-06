Coca, marijuana e una pistola “clandestina”: 36enne di Cagliari in manette a Assemini

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Assemini hanno arrestato per il reato di detenzione abusiva di arma clandestina, di munizionamento nonché di svariate tipologie di sostanze stupefacenti, un pregiudicato cagliaritano nato nel 1983. I militari, infatti, dopo diverse ore di appostamenti e controlli, hanno compiuto un blitz nell’abitazione dell’uomo. Durante la perquisizione è saltata fuori una pistola calibro 8, priva della relativa matricola e pertanto definita “clandestina”, con il relativo caricatore con dentro sei cartucce, più altri 45 colpi per un’arma di diverso calibro, circa 5 grammi di cocaina ed alcuni frammenti di marijuana, nonché materiale per il confezionamento e lo spaccio della sostanza.

Durante l’attività di perquisizione sono state trovate anche alcune centinaia di euro in banconote, sicuro provento dell’attività delittuosa. Il 36enne è stato rinchiuso nel carcere di Uta.

