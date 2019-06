Cagliari, il nuovo capo della squadra mobile si presenta: “Lotta continua anche allo spaccio di droga”

Roberto Giuseppe Pititto, 47enne nato a Vibo Valentia, è il nuovo capo della squadra mobile della polizia di Cagliari. Il suo arrivo avviene a poche settimane dal “saluto” di Marco Basile, che è andato ad operare in un’altra provincia italiana. L’ultimo incarico di Pititto è stato a Foggia, dove negli ultimi quattro anni ha diretto le operazioni della squadra mobile: “Qui nel capoluogo sardo ho già instaurato un rapporto con la procura della Repubblica e c’è un forte coordinamento con la magistratura per raggiungere l’obbiettivo, unico, del contrasto alla criminalità. Ho già parlato con i miei collaboratori e con tutto il personale della questura, dirigo un ufficio investigativo di altissimo livello”, afferma Pititto. Una delle principali emergenze in città è lo spaccio di droga: il nuovo numero uno della mobile promette pugno di ferro.

“Un fenomeno da tenere sempre sotto controllo e da contrastare, grazie anche ai reparti dei falchi e dell’antidroga, proprio ieri hanno arrestato un pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’attenzione, da parte mia, sarà massima”.

