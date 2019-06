Una notte di musica no stop con il Concertone al Parco dei Suoni Nitro, Hell Raton, Lucas Castro, Eva Poles dei Prozac + e tanti altri…

Sarà il Parco dei Suoni di Riola Sardo, a ospitare il Concertone, una notte dedicata alla musica che spazierà dal rap al rock, dal metal all’elettronica, prevista per sabato 29 giugno. A far ballare il il pubblico, alcuni tra i più importanti nomi di rilievo nazionale, come i rapper Nitro ed Hell Raton, e il trapper Dani Faiv, pilastri indiscussi della Machete Crew.

Organizzato dalla rete dei festival costituita da Sardegna Concerti, Dromos Festival, Associazione Insieme per Riola e in collaborazione con Input e Stay Up Concerti.

A partire dalle ore 19.00 le band Mymisses, Timbers and Farmers, King Howl. A seguire l’open party, previsto all’ora del tramonto, animato da un ospite di eccezione: Lucas Castro, il giocatore argentino della squadra del Cagliari nelle vesti di musicista. Presenterà al Parco dei Suoni il suo disco di esordio.

Partecipano al concertone anche i Rezophonic, band della scena alternativa italiana, che ama riunirsi sul palco a sostegno di importanti progetti di solidarietà, e che quest’anno si dedicherà al progetto idrico umanitario lanciato da ICIO Onlus.

A condividere il palco della lunga notte d’estate ci saranno, inoltre, Eva Poles (Prozac +), Andy Fumagalli (Bluvertigo), Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Mario Riso (Movida), Kg Man, Ketty Passa (Nemo, Rai 2), Giuseppe Fiori, Federico Malandrino, Giovanni Frigo (Movida), Gianluca Battaglion (Movida) Andre Butturini e Marco Priotti (The Voice).

Non solo aperitivi, all’interno del Villaggio del Gusto si potranno gustare ottimi piatti con le eccellenze enograstronomiche isolane, in un’area con cinque zone dedicate. Da non perdere anche la visita alla Galleria del Territorio con mostre ed esposizioni a tema.

I biglietti per l’evento potranno essere acquistati in prevendita tramite i circuiti abituali (Box Office Sardegna, Ticket One, Evenbrite) al costo di 5 euro + 1,50 di prevendita oppure al botteghino, al costo di 5 euro entro le ore 22, e di 8 euro dalle 22 in poi.

Di seguito la scaletta dell’evento:

ore 18: apertura cancelli e apertura Galleria del Territorio con 12 spazi espositivi a rotazione

ore 19: TIMBERS e FARMERS

ore 20: aperitivo+cena negli spazi del Parco

ore 20: LUCAS CASTRO

ore 21: MYMISSES

ore 21.45: KING HOWL

ore 22.45: REZOPHONIC

ore 00.30: NITRO & DANI FAIV

ore 02.00: dj set HELL RATON con allestimenti e scenografia BREAKOUT Sardinia

Giovedì, 6 giugno 2019

