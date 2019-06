La pineta di Arborea minacciata da un parassita: abbattuti duecento alberi

Sono circa 200 gli alberi abbattuti nella pineta litoranea di Arborea, creata negli anni ’30 per proteggere le coltivazioni dal maestrale e ora attaccata da un parassita.

Proprietà quasi interamente della Regione Sardegna, è attualmente affidata alla tutela, gestione e manutenzione dell’Agenzia FoReSTAS.

In questi ultimi mesi proprio gli uomini di FoReSTAS e gli agenti del Corpo forestale hanno dovuto abbattere i pini attaccati dal parassita “Tomicus destruens”, che vive tra il legno e la corteccia, distruggendo i germogli. La squadra di FoReSTAS, coordinata dal responsabile territoriale di FoReSTAS, Ugo Tanchis, e formata da 13 dipendenti, è riuscita a intervenire in un primo perimetro della pineta, e continuerà i lavori in autunno.

“I lavori sono ora sospesi”, conferma Ugo Tanchis, “pERCHè in estate vigono le normative antincendio e certe operazioni sono inattuabili. Inoltre in questa stagione, il parassita sfarfalla, per cui non potremmo intervenire nel modo più adeguato”.

“Più che altro”, continua Tanchis, “è un lavoro di salvaguardia delle piante restanti. Eliminare completamente questo parassita è molto difficile. La pineta è una pineta in sofferenza, data la sua età, e questo genere di attacchi parassitari sono molto comuni”.

È possibile riconoscere una pianta malata dall’ingiallimento della chioma. Le piante attaccate dal parassita, vengono segnate, numerate e tagliate dalla base. La legna recuperata viene macinata, ed è proprio la macinatura a garantire l’estinzione del parassita.

“All’interno della pineta”, dichiara la sindaca di Arborea Manuela Pintus, “sono nate e stanno nascendo, alcune nuove piantine, di piccole dimensioni. Salvaguardare la pineta, e permettere che le nuove piante sostituiscano quelle che sono state attaccate dal Tomicus, non dipende solo dall’attività di chi ora ci opera all’interno ma dall’attenzione di ognuno di noi”.

“Ricordo”, continua la sindaca, “che è vietato entrare in pineta con qualsiasi veicolo a motore, e che ciò potrebbe ulteriormente danneggiare la nascita e il proliferare delle nuove piante”.