La fraternità della misericordia di Cagliari dà il via al corso gratuito di primo soccorso

La Fraternità della Misericordia di Cagliari​ ONLUS Associazione di Volontariato dal 1976, in via Mentana

n.​ 62 , ha organizzato con data di inizio Venerdi’ 7 giugno 2019 un corso di primo soccorso.

Il corso è gratuito e aperto a tutta la popolazione, si svolge presso il’

Oratorio della Parrocchia di San Paolo – Piazza Giovanni XXIII Cagliari

Il corso si articola in ​ otto incontri durante i quali persone altamente qualificate in campo medico sanitario parleranno di diverse urgenze sanitarie: cardiologiche, respiratorie, neurologiche, nonchè del sistema​ 118, ambito nel quale la Misericordia opera dall’attivazione del servizio .

Con la realizzazione di questo corso, inoltre, ci ​ si pone ​ l’obiettivo di far conoscere la Misericordia di Cagliari e il suo operato con la​ speranza che esso possa avvicinare le​ persone al mondo del volontariato nonchè fornire ai partecipanti le nozioni base di primo soccorso affinchè qualora il cittadino si trovi spettatore di un evento possa contattare il 118 fornendo le informazioni essenziali e in alcuni casi decidere di intervenire in prima persona per aiutare l’infortunato.

e lezioni saranno tenute nei seguenti giorni e orari :

Venerdì 7 Giugno

Martedi’ 11 Giugno

Giovedì 13 Giugno

Martedì 18 Giugno

Venerdì 21 Giugno

martedì 25 Giugno

Venerdì 28 Giugno

con orario dalle 20,00 alle 21,30

Indirizzo: via Mentana, 62 – 09134 – Cagliari

Fonte: Casteddu On Line