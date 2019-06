Sassari. Gravissimo incidente stradale sulla Strada provinciale 8, che da Semestene conduce a Pozzomaggiore. Nella serata di ieri una squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer, è intervenuta per soccorrere un agricoltore di 70 anni rimasto incastrato sotto un pesante trattore agricolo. I familiari non vedendolo rientrare a casa hanno lanciato l’allarme rinvenendo, in tarda serata, il mezzo agricolo ribaltato con il suo conducente sotto il pesante mezzo. Purtroppo nonostante gli sforzi dei soccorritori per l’uomo, residente a Pozzomaggiore, non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti di rito sono stati effettuati dai Carabinieri di Bonorva intervenuti sul posto congiuntamente ad una ambulanza del 118.

L'articolo Sassari, tragedia sulla SP8: trattore si ribalta, agricoltore muore schiacciato dal mezzo proviene da Casteddu On line.