Dolianova, arrivano i campioni di apnea: l’obiettivo è battere il record mondiale

I campioni di Apnea in Sardegna per battere i record mondiali maschile e femminile nella specialità Endurance.

Domenica 9 giugno, alla piscina comunale di Dolianova (Ca), Martina Mongiardino, campionessa mondiale di apnea con pinne Endurance 800 metri, tenterà di battere il record anche nella specialità 400 metri.

Stesso obiettivo del collega Angelo Sciacca, detentore di un altro primato: nel 2018 ha percorso 186 vasche in un’ora. Entrambi partecipano alla “Salvimar Cup – Three Trials Water”, manifestazione sportiva dedicata alle attività subacquee, organizzata da Scuola Apnea Sardegna, che ha messo assieme apnea, tiro al bersaglio subacqueo e pesca in apnea in tre differenti prove. Madrina della manifestazione, Alessia Zecchini, “la donna più profonda al mondo” per i suoi tanti record e le innumerevoli medaglie. In vasca, atleti provenienti da tutta la Sardegna.

