Orrore in uno zoo del Vietnam, tigre stacca il braccio a morsi ad un uomo

Un uomo che si e’ avvicinato martedì alla gabbia di una tigre nello zoo di Binh Duong (nel sud del Vietnam) per accarezzarla ha provocato una fulminea reazione del felino che gli ha divorato la mano sinistra, il polso e gran parte del braccio destro. La vittima, Vo Thanh Quoi, 49 anni, è un ex dipendente dello zoo. Quest’ultimo è stato trovato accanto alla gabbia dell’animale mentre la causa dell’attacco non è nota. Lo zoo è stato chiuso dopo l’aggressione. Ci sono pochissime tigri selvagge nella giungla del Vietnam, ma alcune centinaia di felini sono addomesticati e tenuti come animali da compagnia, pratica che è legale o esibiti nei giardini zoologici del paese. Lo riferisce oggi la stampa vietnamita online. Metti una tigre… nel giardino? Per fortuna in Italia niente tigri, pantere nere o pigri leoni dietro il pergolato. Anche se, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” gira voce che ce ne siano per davvero, irregolari: leoni, leopardi, pantere e linci da appartamento.

