Incidente stradale questa sera nel quartiere San Michele. Una Peugeot 207, condotto da un 19enne cagliaritano, percorreva la via Abruzzi con direzione piazza Castellani. All’altezza del civico 27, non si accorgeva che il veicolo che lo precedeva, una Citroen Picasso, condotta da un 72enne di Cagliari si era arrestato per consentire ad un pedone di attraversare. La Citroen veniva tamponata e spinta in avanti travolgendo il pedone, un 16enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il pedone è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato c/o il PS dell’ospedale SS Trinità con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

en.ne.

L'articolo Cagliari, incidente a San Michele: ragazzino travolto sulle strisce pedonali da un’auto tamponata proviene da Casteddu On line.