A Cagliari il 7, 8 e 9 giugno torna la Festa del Gusto

Nel pieno centro di Cagliari per tre serate Street Food nazionale e INTERNAZIONALEDalla SPAGNA La paella cucinata dal madrileno Jose TorresARGENTINA con 12 metri di arrosti tra cui l’ Asado ArgentinoDal BRASILE cucinato a vista: La PicanhaIl GELATO BRASILIANO a base di papayaDalla Sicilia porteremo i cannoli siciliani, gli arancini, le cassattine maestro pasticciere Accetta.Dalla Puglia arriva la vera puccia SalentinaDal Lazio e precisamente da Amatrice la vera pasta all’ amatriciana sia in bianco che in rosso cucinata dallo Chef Fabrizio Capanelli.Prodotti tipici siciliani, pugliesi , sardi e abbruzzesiDalla Sardegna La Cooperativa dei Pescatori di Tortoli ci delizieranno con Ostriche Fabrizie abbinate al vermentino ghiacciato oltre a pesce arrosto e fritto.Sempre dalla Sardegna il formaggio arrosto, gli arrosticini di pecora, il brebeYburger burger e naturalmente il Maialetto Arrosto, la Cordula e la Trattalia.. Taglieri misti a base di salumi e formaggi.Dolci: oltre ai conosciuti Cannoli siciliiani, avremo bomboloni alla crema, waffel alla nutella, gelati, piadine e raviolini fritti sulcitani.Cocktail cubani e caraibiciBirrifici artigianali provenienti da tutta la Sardegna ossia da Chiaramonti al Sulcis e oltre mare ci raggiunge il BirraBus di Loris Marcheselli proveniente da Torino. Un reale scuola Bus con oltre 11 spillatori di BirraArtigianato di lvello artistico proveniente da tutta la SardegnaSPETTACOLI:Venerdi h. 20,00 Ballerine Carioca BrasilianeSabato h. 20,00 Ballerine FlamencoDomenica h. 20,00 Musica e Bally CountryTutti i giorni dalle h. 22,00 Balliamo con Felix e Jose Balli latino americani

Fonte: Casteddu On Line