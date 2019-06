Incidente stradale sulla SS 389 al Km 2. Intorno alle ore 18:00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro, è intervenuta per soccorrere tre persone, che per cause in corso di accertamento, sono rimasti contusi a seguito dello scontro frontale di due automezzi. Tre le persone coinvolte: due passeggeri a bordo di un furgone Volkswagen e una persona conducente della Ford Focus. Per l’autista del furgone è stato reso necessario intervenire con cesoie idrauliche per estrarlo dalle lamiere contorte dell’automezzo. Tutte le persone coinvolte sono state trasportare all’ospedale di Nuoro dal servizio sanitario del 118 per ulteriori accertamenti. Sul posto i rilievi di Legge sono stati effettuati dalla Polizia Stradale di Nuoro.

L'articolo Nuoro, scontro frontale tra auto: tre feriti proviene da Casteddu On line.