Welfare aziendale: vantaggi per imprese e lavoratori

Convegno a Oristano promosso da Confapi con lo Studio Miriam Carboni e Intesa San Paolo

Welfare aziendale: i vantaggi per le imprese, i lavoratori e il territorio. È il titolo di un incontro promosso per domani a Oristano da Confapi Sardegna, in collaborazione lo studio di consulenza del lavoro di Miriam Carboni e Intesa San Paolo.

L’appuntamento è fissato per le 16, nella sede di Confapi Oristano, in via della Conciliazione 58.