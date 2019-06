Un progetto nato in Sardegna 6 anni fa e basato solamente su studi scientifici (in collaborazione con l’Università di Cagliari) portato poi “sul campo” Circa 200 nonnini ieri a Cagliari presso il palazzetto dell’Esperia di via Pessagno al raduno degli over 65. Un “mega lezione” di fitness intensa adatta agli over 65 provenienti da tutta la Sardegna che hanno aderito ad “A Chent’Annos in Salude( cent’anni in salute). Un progetto nato in Sardegna 6 anni fa e basato solamente su studi scientifici (in collaborazione con l’Università di Cagliari) portato poi “sul campo”. Il progetto “A Chent’Annos in Salude” è una iniziativa autonoma finanziata dal Coni Sardegna. Tante la palestre cagliaritane che hanno aderito alla manifestazione. Tra queste la A.S.D.Fitness Center una delle prime palestre pilota di questo progetto, ha partecipato all’appuntamento coi suoi numerosi atleti over 65.

L'articolo “A chent’annos in salude”, a Cagliari lezione di fitness per 200 nonnini di tutta l’Isola proviene da Casteddu On line.