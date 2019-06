Monserrato, Locci contro la Argiolas: “Se vince lei Solinas sarà il vero sindaco”

Monserrato, scintille tra la Argiolas e Locci. Nel dibattito al Teatro Moderno di Monserrato tra i candidati alle prossime comunali la candidata del centrodestra e l’ex sindaco, sostenuto da alcune liste civiche hanno battibeccato su Solinas e sulla Regione. “Se non siamo riusciti a completare il Puc è anche perché tra la pianificazione di Monserrato e quella della Regione ci siamo bloccati”, ha dichiarato Caterina Argiolas, “noi proponiamo continuità governo di Monserrato e governo regionale, è la prima volta nella quale possiamo spendere l’argomento, abbiamo un filo diretto con Solinas e questo ci permetterà di essere più incisivi nei perorare le nostre cause”.

“Mi fa piacere che il prossimo sindaco di Monserrato sarà Solinas”, ha replicato Tomaso Locci, “io non ho nessuno alle spalle. Del centrodestra non si sa nulla, non c’è nemmeno Forza Italia”.

