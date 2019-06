Volotea collega Alghero con scali nord

(ANSA) - ALGHERO, 5 GIU - Un collegamento bisettimanale per Genova, uno trisettimanale per Venezia e un altro quadrisettimanale per Verona. Sono le scommesse per l'estate che Volotea lancia dall'aeroporto internazionale Riviera del corallo di Alghero. L'Alghero-Genova è operativo il sabato e la domenica, l'Alghero-Venezia il martedì, sabato e domenica, l'Alghero-Verona martedì, venerdì, sabato e domenica.

È la conferma di quanto il vettore stia investendo sullo scalo del nord ovest Sardegna, dove quest'estate copre cinque destinazioni, quattro domestiche e una all'estero: Napoli, Genova, Venezia e Verona più Madrid. "Dopo aver ripristinato i collegamenti estivi per Napoli e Madrid all'inizio di maggio, ora è tutto pronto per le ripartenze alla volta di Genova, Venezia, e Verona", commenta Valeria Rebasti, commercial country manager per l'Italia e il Sudest d'Europa di Volotea.