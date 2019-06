Il brutale omicidio di un ragazzino, ridotto in stato di “schiavitu'” dal padre e dalla compagna, sta scuotendo l’America. Eduardo Posso, 12 anni, è stato tenuto per settimane incatenato come un cane nel bagno di un motel a Bloomington, nell’Indiana, picchiato, abusato, lasciato morire di fame. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo Costretto a vivere come un cane e senza cibo: così è morto un 12enne in America proviene da Casteddu On line.