L’acqua in distribuzione a Sestu è nuovamente a norma: la conferma arriva dagli ultimi campionamenti effettuati dai laboratori certificati di Abbanoa sui prelievi eseguiti nella rete idrica.

Il fuori norma riscontrato nei giorni scorsi era circoscritto a un solo punto di campionamento in via Bologna: tutti gli altri campionamenti eseguiti nel centro abitato hanno sempre confermato il pieno rispetto dei parametri di potabilità. E’ probabile che in quel punto ci fosse uno scarso ricambio dell’acqua nelle tubature che ha generato un intorbidimento temporaneo.

I tecnici di Abbanoa erano immediatamente intervenuti effettuando operazioni di spurgo del tratto interessato: successivamente sono stati eseguiti nuovi campionamenti i cui esiti hanno confermato il rientro a norma. I risultati sono già stati comunicati al Comune e al Sian per consentire la revoca dell’ordinanza di non potabilità.

L'articolo Acqua nuovamente a norma a Sestu: lo confermano i dati Abbanoa proviene da Casteddu On line.