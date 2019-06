A Santa Caterina torna la “Mtb race Elighes Uttiosos”

Tre percorsi in bici per agonisti e appassionati

Torna domenica prossima, 9 giugno, l’appuntamento con la 3° “Mtb race Elighes Uttiosos”, la gara di mountain bike promossa dalla Bosa bike asd, in collaborazione con l’Elba Factory Cycling Team, il Centro Commerciale Naturale di Cuglieri, gli Scalatori Montiferru, la Mtb Montiferru e le compagnie di caccia di Cuglieri, con partenza e arrivo da Santa Caterina di Pittinuri

L’appuntamento per i partecipanti è alle 8.

Tre i percorsi possibili.

Marathon – 2° prova del Campionato Regionale Sardo: Km 65 con circa 2100 km di dislivello.

Point to Point – 6° prova “Sardinia Cup Olympia Biemme Ethic Sport”: Km 45 con circa 1500 metri di dislivello.

Escursioni lunga o corta.

E’ ammessa la partecipazione di tutti i tesserati FCI per 2019 e di quelli appartenenti agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati FCI, escluse le categoria giovanili e Juniores.

Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento per l’anno 2019.

Sono disponibili sul sito della FCI, tutte le info riguardanti la manifestazione sportiva e i percorsi Marathon, Point to Point ed Escursioni.