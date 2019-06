Reati in calo in provincia di Oristano, ma è allerta per le truffe informatiche

Il bilancio dei carabinieri in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione dell’Arma

Diminuiscono i reati in provincia di Oristano, eccezion fatta per quelli inerenti le truffe informatiche, in leggero aumento.

È il bilancio illustrato stamattina dal comandante provinciale dei carabinieri di Oristano Domenico Cristaldi, nel corso nelle solenni celebrazioni per il 205° anniversario della fondazione dell’Arma.

Alla presenza delle autorità civili e militari provinciali e di una rappresentanza delle scuole cittadine, segno di una attenzione e collaborazione con la popolazione più giovane, nel segno della legalità, i militari dell’oristanese hanno rinnovato il loro impegno per il servizio ai cittadini.

Attenzione puntata soprattutto sulle truffe legate alla rete che, appunto,in controtendenza rispetto agli altri reati sono in aumento, e sulla violenza di genere, per combattere la quale è necessario focalizzare l’attenzione soprattutto sulla prevenzione, in collaborazione con la rete presente sul territorio. Proprio per rendere merito all’Arma del lavoro svolto in questo senso sul territorio, l’amministrazione comunale stamattina, in occasione delle celebrazioni, ha allestito nel cortile della caserma “Renzo Lampis” una installazione realizzata con una panchina rossa e le ormai note e simboliche scarpette rosse.



Mercoledì, 5 giugno 2019

