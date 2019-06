Aristanis regordat a Antoni Garau cun una mustra

Ùrtima die, oe, pro bisitare sa mustra dedicada a is 112 annos dae sa nàschida de Antoni Garau.

Sa mustra, contivigiada dae su Tzentru de documentatzione “Antoni Garau” ghiadu dae Antoni Marchi cun s’Assessoradu de sa Cultura de su Comune de Aristanis, proponet una regorta rica meda de fotografias, manifesteddos, libros, copiones e àteros trastos de is trèighi cummèdias suas. Sa mustra si podet bisitare dae is 10.00 a is 13.00 e dae is 17.00 a is 20.00.