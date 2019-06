Cagliari, la maxi idea del candidato leghista: “Un nuraghe alto 300 metri al porto”

“Bisogna caratterizzare l’immagine della città per chi viene dal mare o dall’aria” e, quindi, si trova obbligatoriamente “costretto” a passare per il porto di via Roma. “Occorre costruire un nuraghe alto 300 metri che identifica la nostra terra come la torre Eiffel a Parigi, il Colosseo a Roma o la sirenetta a Copenaghen. Questo è solo l’ inizio!”. La proposta arriva da Michele Poledrini: avvocato, cagliaritano, è uno dei candidati nella lista della Lega alle prossime elezioni comunali di Cagliari. L’idea risale allo scorso tre giugno, con tanto di post pubblicato sul suo profilo personale di Facebook. Dopo due giorni, tuttavia, il candidato del Carroccio ha cambiato idea, modificando il post e attaccando a testa bassa sulla questione del nuovo sistema di raccolta porta a porta. Ma, dopo quasi quarantotto ore, tutti i suoi contatti avevano letto della maxi idea.

E, tra i tanti commenti, ch’è chi plaude alla proposta: “Ottimo, sei un grande. In bocca al lupo”, scrivono Rodolfo e Sabrina C. Ma non mancano i detrattori: “io credo che il nuraghe Gigante vada costruito in prossimità dei nuovi 6 aeroporti e all’interno un trono di spade! From the Land of Giant ! El Nuragon!”.

