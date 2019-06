Torna Shopping sotto le stelle? Confcommercio apre le iscrizioni

Se si raccoglieranno i fondi necessari l’evento sarà in programma a Oristano ogni martedì a luglio e ad agosto. Prime anticipazioni

Confcommercio si mette al lavoro per proporre, con gli esercenti del centro cittadino e in collaborazione col Comune di Oristano, la 12^ Edizione di “Shopping Sotto le Stelle”. La manifestazione, se si raccoglieranno le quote in numero sufficiente a coprire il budget di spesa, si realizzerà per gli otto martedì di luglio e agosto.

La quota di partecipazione quest’anno è stata ridotta. Se l’anno scorso chi chiedeva di occupare il suolo pubblico pagava 200 euro ora ne pagherà 180. Chi non occuperà il suolo pubblico pagherà solo 150 euro.

Si proporrà a tutti di aderire con orario continuato e ogni esercente potrà organizzare iniziative di intrattenimento e spettacolo accollandosi tutti gli adempimenti necessari e coordinandosi con i vicini per evitare sovrapposizioni e un eccessivo rumore, spesso poco gradito anche ai residenti.

Confermata la volontà di creare una vasta area pedonale e pertanto, in base alle adesioni, si chiederà all’Amministrazione l’autorizzazione per la chiusura al traffico con rimozione delle auto. Maggiore attenzione verrà dedicata all’indicazione delle aree parcheggio adiacenti al centro, spesso poco utilizzate.

Anche le strutture ricettive della provincia saranno coinvolte e riceveranno del materiale informativo e promozionale per coinvolgere i vacanzieri a vivere una notte di Shopping Sotto Le Stelle.

Alcuni importanti aspetti del progetto che ieri sono stati discussi nella riunione organizzativa svolta presso gli uffici di Confcommercio.

Per aderire i commercianti hanno tempo fino a sabato 15 giugno.

Da domani un incaricato distribuirà nelle vie del centro la circolare informativa con tutti i dettagli.

“Shopping Sotto le Stelle” è un progetto di marketing finalizzato a favorire i consumi e rilanciare la vivibilità del centro cittadino – afferma Nando Faedda, presidente della Confcommercio di Oristano. – Con la riduzione delle quote, conseguente a una gestione più efficiente dell’iniziativa, speriamo di avere più aderenti. Shopping Sotto Le Stelle, infatti, ha tanto più successo quante sono le imprese che offrono prodotti e servizi diversi così da proporre al cliente-visitatore una miscellanea su misura per ogni esigenza. Confidiamo che gli sforzi organizzativi e burocratici legati alla realizzazione di Shopping siano ripagati da un buon numero di aderenti e da una nuova e ricca edizione dell’evento dell’estate oristanese”.

La Confcommercio di Oristano ha messo a disposizione un numero di telefono per chiarimenti e informazioni: 0783 73287.

Mercoledì, 5 giugno 2019

