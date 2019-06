Emergenza ospedale: richieste per sale parto, emodinamica, endoscopia e chirurgia

Il consiglio comunale di Oristano ha approvato all’unanimità una mozione urgente per il ripristino e la tutela dell’efficienza dei servizi sanitari dell’Ospedale San Martino.

La mozione, presentata dai consiglieri Anna Maria Uras, Giuseppe Puddu e Patrizia Cadau, impegna la Giunta e il Sindaco, anche nella sua funzione di Presidente del Comitato di Distretto Socio Sanitario, ad attivarsi affinché vengano chiarite le azioni da intraprendere per ripristinare i servizi sanitari sottratti al territorio. Il documento chiede anche un impegno nelle sedi istituzionali regionali e nazionali perché l’Ospedale San Martino riacquisti piena autonomia funzionalità garantendo una adeguata, costante, efficiente e completa assistenza territoriale.

Illustrando la mozione, Annamaria Uras (Coraggio e libertà – Insieme) ha chiesto una forte presa di posizione forte di questa amministrazione contro il preoccupante depotenziamento dell’ospedale San Martino: “Ci sono tante disfunzioni e disservizi che toccano tutti i reparti, dall’oncologia alla chirurgia, diagnostica, ematologia e ginecologia”.

“Questa mozione ha mosso gli animi e suscitato una presa di consapevolezza – ha aggiunto -. Ho parlato con molti medici e tutti sono concordi: Il San Martino deve riprendere a funzionare e ad assicurare i servizi come faceva in passato. In questi anni abbiamo fatto scappare i migliori professionisti che operavano al San Martino verso altri presidi ospedalieri, professionisti che non sono stati rimpiazzati”.

Il subentro della ATS – si legge nella mozione -, lungi dal migliorare il servizio, ha svuotato e depotenziato i servizi del presidio ospedaliero cittadino. I servizi ancora funzionanti sopravvivono grazie alla ormai stremata disponibilità degli operatori medici ed infermieristici e paramedici, costretti a gestire quotidiane emergenze in una assurda carenza di personale e strumentazione.

“Chiediamo quattro cose – ha concluso Annamaria Uras -. Nomina di un primario di chirurgia generale, ripristino di emodinamica 24 ore su 24, endoscopia diagnostica con adeguato organico, adeguate sale parto”.

“Bisogna assicurare la giusta attenzione alla tematica della salute in Sardegna – ha detto Giuseppe Puddu (La Civica Oristano) -. Ci sono carenze di organizzazione nella gestione della sanità che determinano una scarsa qualità dei servizi sanitari sardi. La provincia di Oristano è in coda a tutti i 12 parametri sanitari di una indagine pubblicata dal Sole 24 ore sui servizi sanitari territoriali. Questa è una conseguenza della disastrosa scelta della razionalizzazione della spesa ospedaliera. La riforma sanitaria della Giunta Pigliaru ha determinato effetti disastrosi: non portando ad alcun risparmio, provocando la crisi della qualità dell’assistenza e una crescente sfiducia dei cittadini sardi. Sono pronto a dimettermi, i consigli comunali e i sindaci lo dovrebbero fare per far sentire il dolore di questo territorio e denunciare questa grave situazione”.

Anche Luca Faedda (Forza Italia) ha sollecitato gesti forti per dare voce ai problemi del territorio: “Da quando in questa aula incontrammo l’Assessore regionale alla Sanità la situazione è solo peggiorata. Le dimissioni di una consiglio comunale servono perché la nostra voce deve essere sentita. La riforma sanitaria va rivista, lo hanno detto tutti in campagna elettorale, e mi auguro che sia davvero così. Non è possibile sentire che l’ospedale è sotto organico ma ci sono medici disoccupati”.

