Dona cibo per le nuove suore di clausura ed entri gratis al Museo diocesano

Un biglietto gratuito al Museo Diocesano Arborense in cambio di un bene non deperibile (pasta, biscotti, riso, zucchero etc.) o un’offerta, che saranno destinate alle suore della Comunità di Vita Contemplativa Nostra Signora di Bonaria, entrate in convento lo scorso sabato 1 giugno.

L’iniziativa rientra nelle Giornate dei Musei ecclesiastici “Se scambio cambio”, promossa dall’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, che si svolgerà in tutta Italia sabato 8 e domenica 9 giugno. Per questa occasione, i musei soci di tutta la Penisola organizzano “aperture straordinarie” per accogliere gratuitamente (o con biglietto ridotto) i propri visitatori, e coinvolgerli in un fitto e diversificato calendario di eventi – mostre, visite guidate, conferenze – ispirato dallo slogan “se scambio cambio”.

Il Museo di Oristano sarà aperto a tale iniziativa sabato 8 giugno dalle 17 alle 20 e domenica 9 dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. I visitatori potranno visitare le collezioni del Museo e le mostre temporanee “Philocalia e lo specchio di Narciso” dell’artista Jacopo Scassellati e Tesori di Fede, per l’ultima settimana di apertura, e allo stesso tempo contribuire all’inserimento delle suore dell’Istituto Serve del Signore e della Vergine di Matarà.

Oltre all’accesso gratuito i visitatori riceveranno in cambio una cartolina o una piccola guida delle opere presenti nel museo.

Le due giornate concludono la settimana “Aperti al MAB. Musei Archivi Biblioteche ecclesiastici” organizzata dalla CEI, alla quale l’Arcidiocesi di Oristano partecipa con l’iniziativa “Tesori di carta” aprendo alle visite guidate nella mattina di sabato 8 giugno l’Archivio Storico Diocesano, la Biblioteca del Seminario Arcivescovile e il Museo Diocesano Arborense (visite guidate ore 9.30 e 10.30, prenotazione al tel 342 5887847).