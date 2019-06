Rassegna Internazionale Organistica: da Bach a Vierne

Prosegue con grande successo la XIX Rassegna Internazionale Organistica promossa dall’associazione culturale Arte in Musica. La Rassegna ha come sempre il coordinamento artistico del maestro Ugo Spanu ed è inserita nel cartellone del Festival del Mediterraneo 2019. Per il fine settimana sono previsti due concerti: venerdì 7 giugno a Sassari nella Basilica del Sacro Cuore e sabato 8 giugno ad Alghero nella Cattedrale di Santa Maria. Entrambi gli eventi avranno inizio alle 20,30 e vedranno protagonisti tre giovani organisti sardi: Benedetta Porcedda, Sara Pirroni e Domenico Lavena.

Il Festival del Mediterraneo è organizzato e promosso dall’associazione culturale Arte in Musica con la direzione artistica del maestro Antonio Mura e gode del contributo e del patrocinio della Regione Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni Culturali Spettacolo e Sport, del Presidente del Consiglio Regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero, oltre che delle Diocesi di Alghero-Bosa e Sassari, queste ultime con ruolo di supporto logistico, organizzativo e mediatico.

I due concerti. Venerdì 7 giugno alle ore 20,30 nella Basilica del Sacro Cuore a Sassari Benedetta Porcedda eseguirà di Georg Böhm Prelude and Fugue in C-dur, di Johann Sebastian Bach Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter BWV 650 e di Charles Tournemire Choral-Improvisation sur le “Victimae Paschali Laudes”; Sara Pirroni suonerà di Johann Sebastian Bach la Fantasia e Fuga in sol minore BWV 542 e il Corale “Von Gott will ich nicht lassen” BWV 658, nonché di Marco Enrico Bossi Piece heroique; infine, improvvisazione con Domenico Lavena all’organo.

Sabato 8 giugno la Rassegna Organistica si sposta ad Alghero, nella Cattedrale di Santa Maria, dove alle 20,30 prenderà il via il concerto. All’organo ancora Benedetta Porcedda, Sara Pirroni e Domenico Lavena. In programma di Johann Sebastian Bach Preludio e fuga in do maggiore BWV 545, Kyrie, Gott heiliger Geist BWV 671 e Preludio e fuga in Re maggiore BWV 532, di Felix Mendelssohn Bartholdy Allegro, di Cesar FranckFantasia in Do maggiore, di Louis Vierne Carillon de Longpont (da 24 pièces en style libre Op.31) e Arabesque (da 24 pièces en style libre Op.31) e di Jehan Alain Litanies.

