Anticipo d’estate: sabato e domenica quasi 40 gradi di temperatura

Le previsioni del tempo in provincia di Oristano. Il mare potrebbe essere agitato

Anticipo d’estate anche in provincia di Oristano dove oggi si arriverà sino alla temperatura di 33 gradi. Grande caldo che domani si attenuerà un po’, ma che da venerdì porterà il temometro a tenperatura addirittura di piena estate. Per domenica, infatti, le centrrali meyteo prinicpali annunciano addirittura 38 gradi.

Secondo le previsioni di Arpas Sardegna per venerdì e sabato si prevede nella nostra isola cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi medio-alte. Le temperature subiranno un generale aumento. I venti soffieranno deboli in prevalenza variabili. I mari saranno mossi.

Mercoledì, 5 giugno 2019

