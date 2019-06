Cagliari, arrivano le isole ecologiche a San Benedetto: automobilisti beffati dai cartelli di divieto

In via Tiziano e via Cocco Ortu sono comparsi ieri sera, verso le 20:30. Vietato parcheggiare dalle sette alle sedici del cinque giugno: forse, in questi due casi, potrebbe trattarsi di lavori dell’Enel. Ma la vera novità riguarda via Pacinotti: niente automobili dalle sette di oggi e sino alle ventidue del sette giugno. Il motivo? La realizzazione di una delle isole ecologiche tanto attese dai residenti di San Benedetto. Gli operai sono già in azione, nelle prossime ore partiranno i primissimi scavi e, di sicuro almeno sino a venerdì prossimo, una delle aree più trafficate della città avrà decine di stalli disponibili in meno. A quasi due ore di distanza dall’entrata in vigore dell’ordinanza sono ancora molte le vetture parcheggiate in divieto. Per loro, a meno di “miracoli”, dovrà pensarci il carro attrezzi già chiamato dagli operai di Cagliari Gestione Strade.

Ed è proprio sulle tempistiche dei divieti – in particolar modo sui cartelli piazzati in via Tiziano e via Cocco Ortu – che si accendono le polemiche: “Gli operai li hanno messi solo ieri sera, ma non c’è più la regola che impone di piazzarli almeno quarantotto ore prima? Non tutti sanno che non si può più lasciare l’auto, gli stessi operai non hanno saputo fornirci spiegazioni”, racconta, a mezza bocca, più di un negoziante.

