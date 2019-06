Gruppi folk e traccas, Gonnesa in festa per la Madonna di Monserrat

Centinaia di persone hanno accolto a Gonnesa, come ogni anno, la Madonna di Monserrat. Un ritrovo che unisce gli abitanti del centro del Sulcis Iglesiente e richiama numerosi devoti che, per le vie ornate con cura dai cittadini, accompagnano la Santa in un momento di raccoglimento e festa. Gruppi folk provenienti da vari centri dell’isola, traccas e soprattutto tantissimi fedeli per il pellegrinaggio iniziato il 30 maggio e che si conclude oggi con l’arrivo della “Regina del Sulcis” a Iglesias. Alle ore 16,30 è in programma la Santa Messa e la partenza del simulacro per la città che giungerà a destinazione intorno alle 18,30.

