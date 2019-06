La mini svolta al Brotzu: Paolo Cannas nominato commissario dell’ospedale per 60 giorni. Per sbloccare l’impasse di una nomina intricata, in serata la decisione della giunta regionale. Ma i sindacati chiedono di più: “Adesso serve subito un piano ricognitivo nei reparti di degenza, compreso il pronto soccorso e tutti i servizi assistenziali- spiega Gianfranco Angioni, dirigente Usb- la drammatica carenza delle figure professionali sta mettendo a serio rischio la qualità dell’offerta assistenziale. L’USB oggi di fronte al Prefetto oltre alle varie problematiche che vedono coinvolti i lavoratori e le lavoratrici dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, ha voluto rappresentare il grave ritardo della nomina del Rappresentante legale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, che finalmente nel pomeriggio è stata convalidata dalla Giunta Regionale”. Angioni aggiunge: “L’auspicio che con la nuova amministrazione che dovrà essere integrata con la nomina del Direttore Sanitario e Amministrativo, si possano immediatamente riattivare tutte le procedure per rimettere in moto le varie fasi della contrattazione decentrata, in modo particolare il pagamento delle fasce economiche e il pagamento della produttivita’, con una particolare attenzione all’organizzazione del lavoro. Tante richieste verranno portate all’ attenzione del nuovo Commissario con la speranza di una proficua e costruttiva collaborazione”. Il nuovo manager sta per tornare in Sardegna dopo l’esperienza in Friuli, dove è direttore amministrativo nell’Azienda di coordinamento per la salute.

L'articolo La mini svolta al Brotzu: Paolo Cannas nominato commissario dell’ospedale cagliaritano per 60 giorni proviene da Casteddu On line.