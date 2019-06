Cagliari, strage di multe alle auto per la pulizia delle strade: “Perchè non è stata rimossa anche la carcassa di una Fiat?”

“Primo martedì del mese con la pulizia delle strade anche per gli abitanti del quartiere San Michele: tre carro attrezzi hanno dalle 8 del mattino fatto il loro dovere rimuovendo numerose auto incuranti del divieto cercando di rintracciare, a dire il vero, anche i proprietari nel limite del possibile. Malgrado questo resta un dubbio che ha colpito chi si è visto portar via l’auto con bel 130 euro da sborsare, come mai la carcassa di una punto bianca in sosta priva di assicurazione, vetri sfondati e marmitta a terra non è stata rimossa? Vediamo se la porteranno via il prossimo primo martedì del mese”.

Lettera firmata

