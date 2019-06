Galleria della 195 al buio, Mattana: “Manca l’allaccio dell’Enel. Pronto a chiudere la strada”

I lavori sono terminati da un anno, ma la galleria della 195 è ancora al buio. Perché? Mattana, sindaco di Sarroch chiarisce: “L’Enel non ha ancora trovato la soluzione per collegare gli impianti alla rete elettrica” e avverte: “Ho scritto al Prefetto se l’Enel non mi risponde chiuderò la strada per motivi di sicurezza”.

Sarebbe un bel grattacapo con la stagione estiva alle porte. L’incidente di questo pomeriggio (un ciclista travolto nella galleria e portato all’ospedale in ambulanza) ha riportato alla ribalta il problema della galleria della nuova 195, terminata, ma ancora buia.

“Per fortuna al ciclista è stato assegnato il codice giallo e non è in gravi condizioni”, dichiara Tore Mattana, sindaco di Sarroch e presidente del Cacip, “ricordo che un ciclista in quella galleria non potrebbe transitare che non era nemmeno dotato di pettorina e di fanali. I lavori del secondo lotto della variante della 195”, spiega, “ ono stati completati grazie ad un finanziamento concesso al Cacip che ha rifatto il tratto stradale (mettendolo in sicurezza) compresa la galleria con tutto l’impianto di illuminazione. L’opera è stata ultimata nell’agosto 2018 e collaudata il mese successivo. Il consorzio ha scritto all’Enel per avere l’allaccio dell’energia elettrica, ma l’Enel non ha ancora provveduto. Non solo”, aggiunge, “è stata segnalata la situazione di pericolosità alla prefettura che ha convocato una riunione tra più soggetti per procedere a questo allaccio, ma l’Enel non ha ancora trovato una soluzione. Due mesi fa”, conclude, “ho scritto al Prefetto, anche in qualità di sindaco, avvertendo che in caso di mancata risposta per motivi legati alla sicurezza avrei provveduto alla chiusura della strada”.

