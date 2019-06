Concorso in polizia per oltre 1500 allievi agenti Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Nuovo concorso per l’assunzione di 1.515 allievi agenti della Polizia di Stato. Il bando è stato pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”.

Il concorso pubblico, per esame e titoli è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del capo della Polizia – direttore generale della Pubblica sicurezza del 3 giugno 2019.

Tutte le informazioni sul concorso sono disponibili sul sito della Polizia di Stato.

Martedì, 4 giugno 2019

