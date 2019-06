Sulcitana, travolto un ciclista nel viadotto tra Pula e Sarroch: è in gravi condizioni, strada buia da incubo. Traffico in tilt, corsia bloccata sulla 195 verso Cagliari: travolto un ciclista in galleria, l’uomo è stato trasportato in ospedale con un ambulanza medicalizzata in codice rosso. Sul posto la polizia stradale e la polizia locale di Sarroch per i rilievi del caso. Solo stamane un cittadino di Sarroch, Giampaolo Masu, aveva lanciato l’allarme su Fb chiedendo al sindaco Salvatore Mattana interventi urgenti per la pericolosità del buio della galleria, solo tratto a quattro corsie ormai vecchio e obsoleto della strada che conduce da Cagliari a Pula. “4 corsie CACIP “la galleria” dallo scorso anno attendiamo che le lampade montate…. vengano accese! Coraggio possiamo farcela…”, diceva Giampaolo Masu al sindaco.

Ignazia Melis

