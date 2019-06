Un uomo di 96 anni piange e chiama i carabinieri: “Aveva bisogno di parlare e fare una passeggiata con qualcuno”

Un pomeriggio apparentemente come tanti, giunge alla centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana (Brindisi) la telefonata di un uomo, dal tono della voce in età molto avanzata, che riferisce di abitare a Villa Castelli. Dalle prime battute si percepisce qualcosa che non torna: sembra che pianga e sostiene di non riuscire a uscire da casa perché bloccato da un veicolo mal parcheggiato. L’operatore della centrale provvede a rassicurare l’anziano e subito dopo invia sul posto una pattuglia, capeggiata dal Comandante di Stazione. Il Maresciallo constata che non c’è alcuna autovettura d’intralcio, ma questo non viene fatto notare all’anziano interlocutore che li accoglie: un signore di 96 anni. L’uomo, che vive da solo, aveva solo bisogno di parlare, di dialogare con qualcuno e soprattutto di essere ascoltato. Con una scusa aveva chiamato i Carabinieri, sicuro che sarebbero intervenuti. Uno dei militari della pattuglia lo prende allora sottobraccio, per una breve passeggiata. Riaccompagnato a casa, dopo aver parlato della sua lunga vita, gli promette che i nuovi amici dell’Arma sarebbero tornati a salutarlo, facendolo sentire meno solo.